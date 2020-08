Asteroide diretto verso la Terra: le probabilità di una collisione, ecco quando (Di domenica 23 agosto 2020) C’è un Asteroide diretto verso la Terra e, a differenza di altri allarmi poi andati per fortuna in fumo, questa volta, potrebbe davvero fare centro fra pochissimo. Il suo nome è 2018VP1. E’ un Asteroide che secondo gli esperti entrerà in collisione con la Terra fra meno di tre mesi. Le probabilità che entri in atmosfera sono meno dell’uno per cento ma è una percentuale che per gli astronimi è ‘rappresentativa’. in pratica: dovrebbe arrivare. Scoperto dal Palomar Observatory in California nel 2018, è un Asteroide già noto agli addetti ai lavori proprio perché è tra quelli che hanno la maggiore probabilità di entrare in ... Leggi su chenews

