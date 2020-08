Alexey Navalny è in coma ma le “condizioni sono stabili”. Arrivato a Berlino per check-up completo alla ricerca di una diagnosi (Di domenica 23 agosto 2020) “Ora Alexey Navalny è all’ospedale della Charité di Berlino dove i sanitari gli stanno facendo un check up completo. Risultati e prognosi non si potranno ottenere prima di alcuni giorni, ma le sue condizioni si mantengono stabili“. A fornire le prime informazioni su Facebook è il capo dello staff dell’oppositore russo, Leonid Volkov, condivise su Twitter dalla portavoce Kira Yarmush. Il politico e maggiore oppositore di Vladimir Putin continua a essere in coma ma ha resistito al viaggio che lo ha portato da Omsk a Berlino, dove ora verrà seguito da una squadra di medici dell’ospedale tedesco. “Una fase importante è stata superata – scrive Volkov – : quello che sembrava ... Leggi su ilfattoquotidiano

