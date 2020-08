Alessio Cragno – Ruolo, Carriera e Statistiche (Di domenica 23 agosto 2020) Alessio Cragno Portiere, classe ’94, del Cagliari. Portiere affidabile e con una grande esplosività nonostante i soli 184cm. Carriera e Statistiche – Cragno Nella stagione 2009/2010 si trasferisce al Brescia, esordisce il 25 settembre 2012, a 18 anni, totalizzando 2 presenze. Nella stagione successiva diventa il portiere titolare e disputa 30 partite in campionato. Il 12 luglio 2014 passa al Cagliari a titolo definitivo e il 23 agosto 2014 fa il suo esordio da titolare in Coppa Italia. Il 21 settembre 2014, a 20 anni, esordisce in Serie A e disputa da titolare la prima parte della stagione me finisce in panchina dopo l’arrivo di Brkić a gennaio. L’anno seguente rimane al Cagliari in Serie B come secondo portiere e disputa la sua prima partita il 3 ... Leggi su giornal

Naxilo : @IFTVofficial Alessio Cragno to Roma -