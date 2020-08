Vincenzo De Luca vuole fare a modo suo anche sulla scuola (Di sabato 22 agosto 2020) Una delle regole principali comunicate per il riavvio delle scuole - la misurazione della temperatura a casa prima che gli studenti raggiungano gli istituti - non convince affatto Vincenzo De Luca. Al punto che il governatore della Campania annuncia che sta “verificando con l’Unità di Crisi e con i responsabili della Pubblica Istruzione, di prevedere in vista della riapertura delle scuole, il controllo della temperatura corporea all’interno degli stessi istituti, ritenendo irrealistica la previsione nazionale del monitoraggio effettuato a casa”.De Luca sottolinea che è “in corso un monitoraggio delle tipologie di classi e degli stessi istituti, sapendo che un alunno con febbre potrebbe avere un effetto a catena difficilmente gestibile”.Per De Luca si tratta di una ... Leggi su huffingtonpost

