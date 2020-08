Troppe pause caffè legittimano il licenziamento? (Di sabato 22 agosto 2020) licenziamento per Troppe pause caffèIl caffè rafforza le energie psicofisiche e aiuta a svolgere meglio il lavoroIl cassiere che si allontana per il caffè senza avvertire rallenta il lavoroTroppe pause caffè lunghe legittimano il licenziamentolicenziamento per Troppe pause caffèTorna su La recente ordinanza n. 17065/2020 della Cassazione respinge il ricorso di una società di trasporti verso la sentenza della Corte d'Appello, che ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a un proprio dipendente responsabile, a suo dire, di aver fatto soste non autorizzate nello svolgimento della sua attività di autista. Per gli Ermellini l'addebito formulato al ... Leggi su studiocataldi

La recente ordinanza n. 17065/2020 della Cassazione respinge il ricorso di una società di trasporti verso la sentenza della Corte d'Appello, che ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a u ...

