Torino, Ricardo Rodriguez: “Felice di essere qui. Darò il massimo” (Di sabato 22 agosto 2020) “Avevo diverse offerte, ma ho scelto il Torino perche’ mi hanno fortemente voluto e per me questo e’ molto importante. Ho giocato nel Milan e conosco l’Italia, sono felice di essere qui e ora penso a dare il meglio di me”. Queste le prime parole del nuovo acquisto granata Ricardo Rodriguez, presentato oggi. L’esterno svizzero è arrivato al Torino su richiesta di Marco Giampaolo, nuovo tecnico. “Conosce le mie qualita’ e mi ha voluto qui, sono fiducioso perche’ so quello che il mister vuole da me – ha commentato Rodriguez – E’ un allenatore che ama proporre calcio e avere il possesso palla, ha sempre mostrato la sua bravura, ma al Milan ha avuto poco tempo. Per quanto mi riguarda penso di aver gia’ ... Leggi su sportface

