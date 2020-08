Sirene spagnole per Fernando Llorente (Di sabato 22 agosto 2020) Stando a quanto riportato dal sito calciomercato.it, Fernando Llorente potrebbe trovare spazio in Spagna. Per Llorente ha fatto un sondaggio il Real Sociedad: “Il mercato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

MilanLiveIT : Sirene spagnole per #Calabria ???? Il #Milan ha reso noto il suo prezzo ?? ??#MercatoMilan - ItaSportPress : Juventus, sirene spagnole sempre più insistenti per due calciatori - - yurz3stelle : Calciomercato Juventus, sirene spagnole: Rugani e De Sciglio in partenza -

Ultime Notizie dalla rete : Sirene spagnole Sirene spagnole per Fernando Llorente forzAzzurri Lazio, i tifosi sognano De Paul, ma la valutazione dell’Udinese è stellare

Rodrigo De Paul è uno dei nomi caldi di questa sessione di mercato di Serie A, ma la valutazione spaventa le pretendenti. Dopo la cocente delusione data dall’esito della trattativa per David Silva, i ...

Mercato: Thiago Silva vicino alla Fiorentina, la Lazio chiude per Muriqi

ROMA - Domenica sera proverà ad alzare al cielo la Champions League, da capitano del Paris Saint Germain, per poi pensare a un altro capitolo, quasi sicuramente il conclusivo della sua carriera e molt ...

Rodrigo De Paul è uno dei nomi caldi di questa sessione di mercato di Serie A, ma la valutazione spaventa le pretendenti. Dopo la cocente delusione data dall’esito della trattativa per David Silva, i ...ROMA - Domenica sera proverà ad alzare al cielo la Champions League, da capitano del Paris Saint Germain, per poi pensare a un altro capitolo, quasi sicuramente il conclusivo della sua carriera e molt ...