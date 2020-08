“My Land Festival”, un super evento live con oltre 35 musicisti in Cilento (Di sabato 22 agosto 2020) My Land Cilento Festival, il super evento live con la partecipazione di oltre 35 artisti. Leggi l’articolo per scoprire cosa si cela in questo grande evento live. Per il quarto e ltimo appuntamento del progetto “La valorizzazione della millenaria Fiera della Croce di Stio ed.51” il Comune di Gioi propone un’iniziativa musicale. L’iniziativa musicale è legata al territorio cilentano. Inoltre lo si fà per rafforzare il brand “Made in Cilento”, con il coinvolgimento delle eccellenze artistiche. Tutte le eccellenze musicali locali, per esaltare la cultura identitaria e comunitaria di un luogo ricco di tradizioni. L’amministrazione comunale di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

ArmyRenzi : RT @ArmyRenzi: LA MADONNA DELLA LODE, LA MADONNA DELLA SABINA ...LA TERRA DEI MIEI AVI ~ THE MADONNA DELLA LODE, THE MADONNA DELLA SABI… - Kappaellenet : A Cardile (Cilento) il MY LAND FESTIVAL - infocampania : CARDILE - IL MY LAND FESTIVAL EVENTO MUSICALE DELLE IDENTIT TERRITORIALI - sinapsinews : ?? A Cardile (Cilento) il MY LAND FESTIVAL evento musicale delle identità territoriali Per il quartùltimo appuntamen… - sinapsinews : A Cardile (Cilento) il MY LAND FESTIVAL evento musicale delle identità territoriali -

