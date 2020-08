L’indiscrezione: Lecce, stasera l’arrivo di Corini (Di sabato 22 agosto 2020) Eugenio Corini sarà stasera a Lecce. Una scelta secca, chiara, decisa da parte del club, arrivata poche ore dopo la decisione di sollevare Fabio Liverani dall’incarico. Corini non ha avuto rivali, ha rafforzato la pole, nelle prossime ore sarà in città per il primo contatto con il nuovo ambiente e in attesa della presentazione orientativamente fissata per lunedì. Foto: Zimbio L'articolo L’indiscrezione: Lecce, stasera l’arrivo di Corini proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

