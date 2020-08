Inter, D’Ambrosio: «Vogliamo ottenere risultati ancora più importanti» (Di sabato 22 agosto 2020) Danilo D’Ambrosio, esterno dell’Inter, è Intervenuto su Instagram per analizzare la stagione appena conclusa Danilo D’Ambrosio, esterno dell’Inter, è Intervenuto su Instagram per analizzare la stagione appena conclusa. Ecco le sue parole «È stata una stagione impegnativa, intensa e anomala. È stata una stagione dove ognuno di noi ha combattuto dentro e anche fuori dai campi di calcio. Lo sforzo ed il contributo di tutti ci hanno permesso di poter continuare a giocare per inseguire un sogno, un obiettivo ed anche una piccola soddisfazione che avrebbe potuto culminare con un finale di stagione importante. Ci siamo creati un’occasione con impegno, costanza e tantissimo duro lavoro. Il campo, in parte, ci ha ripagati. Siamo diventati un gruppo sinergico ed ... Leggi su calcionews24

