I giochi di potere di Kim Jong Un: cosa accade in Nordcorea? (Di sabato 22 agosto 2020) cosa sta succedendo in Corea del Nord? La domanda è consueta: il paese più impermeabile all'informazione globale del mondo è spesso un enigma. Tuttavia se ci sono momenti in cui dietro le defaillance dell'informazione c'è semplicemente la mancanza di notizie del regime, ce ne sono altri in cui notizie ne arrivano tante e contraddittorie, per cui si capisce bene che qualcosa sta accadendo, ma non è possibile delinearne i precisi contorni. Il momento attuale sembra appartenere al secondo caso. Nello scorso mese i media di stato Nordcoreani hanno dato notizia di un numero assai inconsueto di riunioni e incontri. Il rispettato sito di analisi sulla Corea del Nord 38 North le ha messe in fila: Commissione militare centrale e riunione ristretta a porte chiuse della stessa commissione (18 ... Leggi su ilfogliettone

catenaaurea66 : @adrianopulit Stante la miseria politica e morale imperante, selezionata ad hoc per i giochi di gruppi di potere, r… - georgesennimct : Non stupisce Sorrentino abbia scelto Andreotti come personaggio principale di un suo film - la DC è un partito affa… - ggkoys : @francescatotolo @corrado_soldato @ChiaraNews @marco_gervasoni @DavideDiStefan @NicolaPorro @MaxDelPapa… - BonfanteGaia : RT @StarlightRevo: 'INTRAPPOLATI DENTRO GIOCHI DI POTERE. MA POSSIAMO VINCERE! Mohamed Konarè [Video Censurato]' Un'altra intervista memo… - nonsonpago1 : RT @ritarimix: @AndreaMarano11 @maurobiani @repubblica Se fossi una credente direi che qui si ci si sta giocando l'anima e quelli che usano… -