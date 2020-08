Hysaj, contatti in corso per il rinnovo: per Gattuso è un'alternativa su entrambe le corsie (Di sabato 22 agosto 2020) Lavori in corso per il rinnovo di Elseid Hysaj col Napoli. E' quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Niccolò Schira, in merito al contratto dell'albanese, in scadenza nel giugno 2021. Leggi su tuttonapoli

Lavori in corso per il rinnovo di Elseid Hysaj col Napoli. E' quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Niccolò Schira, in merito al contratto dell'albanese, in scadenza nel giugno 2021. I ...

Napoli, Gattuso incontra De Laurentiis e fa la lista degli incedibili

La scelta di Gattuso di andare in vacanza a Positano è stata strategica, gli permette di raggiungere Capri senza spostamenti complicati. Ieri con la sua famiglia si è recato sull’isola per incontrare ...

Lavori in corso per il rinnovo di Elseid Hysaj col Napoli. E' quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Niccolò Schira, in merito al contratto dell'albanese, in scadenza nel giugno 2021. I ...

Napoli, Gattuso incontra De Laurentiis e fa la lista degli incedibili

La scelta di Gattuso di andare in vacanza a Positano è stata strategica, gli permette di raggiungere Capri senza spostamenti complicati. Ieri con la sua famiglia si è recato sull'isola per incontrare ...