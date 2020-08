Gioele: ecco quando ci sarà l’autopsia e a chi sarà affidata (Di sabato 22 agosto 2020) Sull'ipotesi suicidio circolata nelle ultime ore, l'avvocato della famiglia Pietro Venuti chiarisce all'Agi: "Attualmente non si è nelle condizioni di stabilire la causa della morte, anche perché non sono stati ancora depositati i risultati della perizia medico-legale e della polizia scientifica" "Abbiamo appreso ora che il sopralluogo di una equipe di tecnici ed esperti previsto per stamani a Caronia è stato rinviato dalla Procura a martedì mattina per permettere ad alcuni di loro che vengono da fuori città e che sono coinvolti anche nell'autopsia sul corpo di Gioele di eseguire entrambi gli accertartamenti lo stesso giorno". A dirlo è l'avvocato Pietro Venuti legale della famiglia Mondello che ha così annunciato anche che l'autopsia sul piccolo Gioele - figlio di Viviana ... Leggi su howtodofor

