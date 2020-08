È morto l’ex pugile Sandro Mazzinghi. Benvenuti: «Eravamo come Coppi e Bartali» (Di sabato 22 agosto 2020) Il mondo dello sport perde Sandro Mazzinghi. Il campione è morto all’ospedale Lotti di Pontedera, in provincia di Pisa, dove era ricoverato da alcuni giorni. Campione del mondo ed europeo nei superwelter negli anni ’60, avrebbe compiuto 82 anni il prossimo 3 ottobre. Tra gli sport più popolari di quegli anni, fece storia la sua rivalità con Nino Benvenuti, campione olimpico ai Giochi di Roma nel 1960. «Per parlare di Sandro Mazzinghi bisogna trovare le parole migliori», ha dichiarato Benvenuti all’Ansa. «Ci siamo battuti, sono sempre state battaglie dure, ma l’ho sempre rispettato e ora lo ricordo con affetto. La nostra è stata una rivalità come quella fra ... Leggi su open.online

Corriere : Jack Sherman, morto l'ex chitarrista del gruppo Red Hot Chili Peppers - Adnkronos : #RedHotChiliPeppers, morto l'ex chitarrista #JackSherman - Agenzia_Ansa : Morto l'ex pugile Sandro Mazzinghi: ex campione del mondo dei superwelter, la rivalità con Benvenuti fece epoca… - Novizio60 : RT @rtl1025: ?? E' morto oggi all'ospedale Lotti di Pontedera, dov'era ricoverato da alcuni giorni, l'ex campione del mondo di pugilato #San… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Morto l'ex pugile Sandro Mazzinghi: ex campione del mondo dei superwelter, la rivalità con Benvenuti fece epoca #ANSA htt… -

