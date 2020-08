"Devo capire se continuare col calcio". Conte, nuovo terremoto: addio Inter? "Un altro anno così non lo passo, ora..." (Di sabato 22 agosto 2020) Aria di addio tra Antonio Conte e l'Inter. Il tecnico nerazzurro, a botta caldissima, parla dopo la sconfitta dei suoi in finale di Europa League contro il Siviglia e alimenta le voci di divorzio da Suning. Le sue parole, sia pur dettate dalla delusione, suonano comunque pesantissime: "Adesso noi dobbiamo rientrare a Milano, ci prenderemo un paio di giorni di vacanza. A mente fredda ci incontreremo, si farà una disamina della stagione e di tutto, in maniera molto serena. Cercheremo di pianificare il futuro dell'Inter, con o senza di me. È stata una stagione molto dura sotto tutti i punti di vista - spiega Conte nel dopo-partita ai microfoni di Sky Sport, da Colonia -, va presa la decisione migliore per il bene dell'Inter, con la massima cordialità. Non c'è ... Leggi su liberoquotidiano

capuanogio : #Conte: “Non c’è nessun rancore nei confronti di nessuno. E’ questione di punti di vista e di situazione che non mi… - FcInterNewsit : Conte a Sky: 'Tra 2-3 giorni pianificheremo il futuro dell'Inter con o senza di me. Devo capire se la priorità è il… - Eurosport_IT : Ancora incertezza sul futuro di Conte all'Inter, è proprio l'allenatore nerazzurro ad aggiungere dubbi sulla sua pe… - InMonsterland : Ragazzi quando parlate di Conte devo leggere tutto il tweet per capire che si tratta dell'allenatore e a volte non… - juve_grecchi : RT @NicoSchira: #Conte: 'Devo capire se la mia priorità è ancora il calcio o la mia famiglia. Devo capire fin dove il mio limite arriva, in… -