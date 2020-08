As Roma, 'Ridateci la lupa': la petizione per, ri,avere il vecchio stemma (Di sabato 22 agosto 2020) I tifosi della Roma tornano alla carica e lanciano un appello al gruppo Friedkin, nuovi proprietari del club, per riavere il vecchio logo. Su Change.org in oltre 8mila hanno firmato un documento per ... Leggi su romatoday

I tifosi della Roma tornano alla carica e lanciano un appello al gruppo Friedkin, nuovi proprietari del club, per riavere il vecchio logo. Su Change.org in oltre 8mila hanno firmato un documento per r ...

Continua la petizione dei tifosi per il ripristino del vecchio stemma della Roma. Avviata diversi mesi fa sulla piattaforma online change.org, la campagna "Ridateci il nostro stemma!" ha raccolto oltr ...

