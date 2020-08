Addio a Sandro Mazzinghi, il grande rivale di Nino Benvenuti (Di sabato 22 agosto 2020) AGI - E' morto a Pontedera l'ex campione del mondo di pugilato Sandro Mazzinghi, che avrebbe compiuto 82 anni il 3 ottobre. grande rivale di Nino Benvenuti nella categoria Superwelter, aveva vinto 64 dei 69 incontri disputati, di cui 42 per ko. Mazzinghi si è spento nell'ospedale in cui si trovava da una decina di giorni per un'ischemia a cui ne erano seguite altre durante il ricovero. La salma del "guerriero del ring" verrà esposta nel Santuario del Santissimo Crocefisso di Pontedera e lunedì si celebreranno i funerali nella città toscana. La doppia sfida del 1965 Nel 1965 fu sconfitto per due volte dal suo coetaneo Benvenuti per la corona mondiale dei pesi medi ... Leggi su agi

