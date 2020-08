A Bergamo zero nuovi casi, prima volta da inizio pandemia (Di sabato 22 agosto 2020) Bergamo, 22 AGO - Bergamo ha accolto con sollievo il fatto che oggi in città e provincia non si siano registrati nuovi casi di positività al coronavirus. Non accadeva dalla fine di febbraio, da quando ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

