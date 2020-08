Vladimir Luxuria vuota il sacco su un politico sposato e con figli: “Mi chiamava di continuo” (Di venerdì 21 agosto 2020) Ma anche Vladimir Luxuria parla delle avance ricevute da un politico Nel nuovo numero del magazine Novella 2000 attualmente in edicola è contenuta una lunga intervista a Vladimir Luxuria. Quest’ultima è molto restia nel parlare della sua vita preferisce sentimentale, ma anche quelli familiari e intimi. “Se frequento una persona cerco di rispettare il diritto di chi mi sta accanto o vuole uscire con me una sera in piena tranquillità e totale anonimato”, ha dichiarato l’ex Parlamentare. Ma per il periodico diretto da Roberto Alessi l’ex naufraga ha deciso di parlare della sua identità. Ma anche delle conseguenze avute quando faceva parte della Camera dei deputati. Inoltre ha svelato un clamoroso retroscena su un politico ... Leggi su kontrokultura

mxrukosan : @Tiffany0251 s i, è allo stesso livello di tutti quei meme orribili che fanno ancora su vladimir luxuria - Novella_2000 : Vladimir Luxuria rivela: ‘Ho ricevuto avance da un politico sposato’ - olindocervi : Forse ho problemi di vista, ma vedo Vladimir Luxuria e un altro transessuale con Obama e Renzi. O forse sono stato… - VinzBrancaccio : @CassandraBrave2 Rimasi basito quando scoprii che il deficiente di rignano era sposato con Vladimir luxuria - CRISTIANO0711 : @CassandraBrave2 Che CAZZO ci fa Vladimir luxuria? -

Ultime Notizie dalla rete : Vladimir Luxuria Vladimir Luxuria: rivelazione shock e un politico trema SoloDonna Arisa in costume senza filtri: «Una dea». Lo scatto manda in visibilio i fan. Anche Fedez apprezza

Arisa stupisce i fan pubblicando una foto in costume senza filtri su Instagram. Lo scatto pubblicato dalla cantante mette in evidenza imperfezioni e inestetismi. Il messaggio è chiaro: bisogna accetta ...

Vladimir Luxuria fa una dichiarazione che fa tremare “Ho avuto avance da un uomo molto famoso, sposato con figli”

Vladimir Luxuria è certamente una persona estremamente in gamba, colta, preparata e anche molto profonda. Qualche giorno fa ha rilasciato un’intervista al settimanale “Novella 2000” che sta facendo tr ...

Arisa stupisce i fan pubblicando una foto in costume senza filtri su Instagram. Lo scatto pubblicato dalla cantante mette in evidenza imperfezioni e inestetismi. Il messaggio è chiaro: bisogna accetta ...Vladimir Luxuria è certamente una persona estremamente in gamba, colta, preparata e anche molto profonda. Qualche giorno fa ha rilasciato un’intervista al settimanale “Novella 2000” che sta facendo tr ...