Viviana Parisi, la cognata: “a giugno ingoiò diverse pillole” (Di venerdì 21 agosto 2020) Viviana Parisi, madre di Gioele, avrebbe ingerito delle pillole lo scorso giugno, forse nel tentativo di togliersi la vita. Parla la cognata: “non sappiamo se è stato suicidio” Questa mattina, Maria Mondello, cognata di Viviana Parisi, aveva dichiarato che la deejay lo scorso giugno sarebbe finita in ospedale dopo aver ingerito delle pillole. Ai primi di giugno, la madre di Gioele trovata morta l’8 agosto, avrebbe chiamato il marito Daniele dicendo di sentirsi male per aver ingerito 5 o 6 pillole. Poi la corsa in ospedale. Il marito la portò subito al Policlinico di Messina, dove le venne messa una flebo. “Non sappiamo se si trattò di suicido – ha dichiarato la cognata ... Leggi su bloglive

