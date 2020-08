Ultime Notizie Roma del 21-08-2020 ore 15:10 (Di venerdì 21 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno essere responsabile dell’ospedale di omsk dove è ricoverato alexei navalny dicono che non è stato trovato nessun veleno nel tuo sangue bloccano il trasferimento all’estero dell’attività oppositori russo perché situazione instabile di una mano in mette in dubbio la diagnosi ci avevano detto che una tossina pericolosa per gli altri era stata individuata cosa sta succedendo il portavoce del governo tedesco che ha offerto l’asilo Anna Vanni e la sua famiglia sottolinea che bisogna salvare la sua vita e che di fronte al grave sospetto di un avvelenamento l’ho fatta piena chiarezza sulle circostanze del caso di richiesta da parte del ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ti ho detto molto preoccupato per le condizioni di ... Leggi su romadailynews

fanpage : Coronavirus. La situazione in Brasile è ormai fuori controllo - fanpage : Oltre 1000 focolai di #Covid_19 scoppiati tra il 10 e il 16 agosto - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: in Italia 845 nuovi casi (mai così alti dal 16 maggio) e 6 decessi. Tamponi in crescit… - Miki_2313 : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie: in Italia 845 nuovi casi (mai così alti dal 16 maggio) e 6 decessi. Tamponi in crescita https:/… - umbriajournal_ : Lega chiede chiarezza su modalità ripresa attività scolastica alunni media -