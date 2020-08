Tiki Taka, Raffaele Auriemma e Franco Ordine ospiti fissi e bambino super esperto di calcio in studio (Retroscena Blogo) (Di venerdì 21 agosto 2020) Il nuovo Tiki Taka di Piero Chiambretti potrebbe ripartire da due colonne della vecchia versione targata Pierluigi Pardo. Gli ospiti fissi del programma di Italia 1 dovrebbero essere infatti il tifosissimo del Napoli Raffaele Auriemma e il giornalista Franco Ordine, a cui si sommeranno eventualmente altri personaggi che al contrario si alterneranno e ruoteranno.Non proprio una rivoluzione, anzi l’apparente volontà di affidarsi a punti fermi e riconoscibili per un pubblico che potrebbe risultare spiazzato da trasformazioni troppo evidenti. pubblicato su TVBlog.it 21 agosto 2020 08:26. Leggi su blogo

