Spezia in A: presidente Entella, giusto premio per Volpi (Di venerdì 21 agosto 2020) ANSA, - GENOVA, 21 AGO - "Complimenti di cuore allo Spezia! La storica promozione in serie A e' il giusto premio per Gabriele Volpi, imprenditore illuminato, capace di fare tanto per la città e per ... Leggi su corrieredellosport

solopallone : Spezia in A: presidente Entella, giusto premio per Volpi - AnsaLiguria : Spezia in A: presidente Entella, giusto premio per Volpi. Complimenti Gozzi a patron spezzino, è imprenditore illum… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie A: «Complimenti allo Spezia: si riparte il 19 settembre»: “Complimenti allo Spezia, al p… - CucchiRiccardo : @AlfonsoFofo60 Lo so. Ma non confonda la ricchezza del presidente con il fatturato dello Spezia... sono due cose diverse... - gigidangio : @CucchiRiccardo Grazie dell’attenzione. Bene lo #spezia in serie A, come Benevento e Crotone . Ma lo #spezia è dive… -