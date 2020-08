Monopattino elettrico: quanto conviene? (Di venerdì 21 agosto 2020) Abbiamo sentito parlare a lungo del Monopattino elettrico come mezzo di locomozione nelle città. Ma alla luce delle nuove regole, conviene ancora utilizzarlo per spostarsi? Il Monopattino elettrico è un mezzo interessante per spostarsi: più compatto e semplice di una bici permette di muoversi velocemente per le vie delle città, risparmiando diversi minuti rispetto ad una normale scarpinata e arrivando in maniera capillare dove i mezzi pubblici non hanno copertura. Purtroppo però questi mezzi di trasporto non sono stati esenti dalle critiche per via della pericolosità e quindi sono stati regolamentati, anche se la faccenda forse non è ancora completamente chiarita. Ma allora conviene spostarsi con un Monopattino ... Leggi su tuttotek

