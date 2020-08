«Li ho visti sfrecciare sulla mia auto. Ora è distrutta» (Di venerdì 21 agosto 2020) Fuga a Chiasso, parla il proprietario del veicolo rubato: «Neanche un anno fa mi avevano portato via soldi e documenti» Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : «Li ho visti sfrecciare sulla mia auto. Ora è distrutta» -

Ultime Notizie dalla rete : visti sfrecciare

Ticinonline

A distanza di pochi giorni dal GP d'Austria, la MotoGP torna in pista al Red Bull Ring per il quinto appuntamento del Mondiale 2020. A tenere banco nel paddock di Spielberg è però ancora il brutto inc ...Dopo il brutto incidente nel GP d'Austria tra Johann Zarco e Franco Morbidelli che per poco non costava carissimo a Valentino Rossi e Maverick Vinales che si sono visti sfrecciare le moto impazzite de ...