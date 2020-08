Josè Mourinho: “Triplete con l’Inter? Avevamo una sensazione di invincibilità” (Di venerdì 21 agosto 2020) Sono passati 10 anni dallo storico Triplete dell’Inter, ma nella memoria di José Mourinho il ricordo è ancora limpidissimo. Intervistato da DAZN per parlare della finale di Champions League fra PSG e Bayern Monaco, lo Special One è andato indietro nel tempo: “Oh, è stato tanto tempo fa. Penso che Thomas Müller sia l’unico superstite del Bayern di quella gara – ha ammesso -. Comunque, allora Avevamo questa sensazione di invincibilità. Abbiamo avuto un percorso incredibile, molto simile a quello del Bayern in questa stagione. Segnano molti gol, giocano un calcio molto intenso, anche perché la Bundesliga è stato il primo campionato europeo a ripartire dopo il lockdown: questo è stato importante per preparare bene la fase finale di Lisbona”. Leggi su sportface

