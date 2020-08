Inter-Siviglia, ancora gol di De Jong: colpo di testa vincente e 1-2 (VIDEO) (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Siviglia ribalta la partita ed è in vantaggio. Nella finale contro l’Inter, valevole per l’Europa League 2019/2020, gli spagnoli sfruttano al meglio un calcio di punizione e insaccano grande ad un colpo di testa vincente di De Jong che supera Handanovic con una traiettoria a palombella. Di seguito il VIDEO del gol. IL VIDEO DEL GOL DI GODIN Leggi su sportface

SkySport : L'INTER SFIDA IL SIVIGLIA ? 'Torna a giocare una finale europea dopo 10 anni?' 'Vogliamo dare una gioia al popolo… - UEFAcom_it : ?? È il giorno della finale di ???????? ???????????? ???????????? ?? ??? Siviglia ?? Inter ??? ?? Qual è il tuo pronostico? #UELfinal… - Corriere : Conte ha costruito la squadra più forte d’Italia. Adesso deve crescere del tutto anche ... - Rilusi16 : RT @AndreCardi: Gran bella azione Siviglia, ma anche grande dormita Inter #SevillaInter #UEL #UELfinal #EuropaLeagueFinal #EuropaLeague - PaliilaP : Partita comprata dal #siviglia. #SivigliaInter #inter -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Siviglia

L’Inter per riportare un trofeo che in Italia manca da 21 anni (all’epoca si chiamava Europa League), il Siviglia per confermarsi dominatore di questa competizione. Alle 21 da Colonia va in scena la ...Una vittoria italiana manca da 21 anni. Al RheinEnergie Stadion di Colonia i nerazzurri sfidano gli spagnoli già vincitori in tre occasioni nell'ultimo decennio. Segui la partita minuto per minuto Men ...