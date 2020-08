Incidente tra due auto sulla Fondovalle Isclero, tre feriti (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla Fondovalle Isclero, nei pressi dell’uscita Dugenta. Nell’impatto tra due auto, con dinamica ancora da verificare, sono rimaste coinvolte tre persone: si tratta di una coppia di coniugi di San Salvatore Telesino, entrambi di 65 anni, e un 53enne di Guardia Sanframondi. A prestare i primi soccorsi sono stati i sanitari della Croce Rossa che, al momento del sinistro, transitavano su quel tratto di strada. I primi due feriti sono stati soccorsi dal 118 di Cerreto Sannita e trasportati in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli di Benevento per contusioni varie. Il terzo invece, sempre in codice giallo, è stato trasportato al San Pio per trauma ... Leggi su anteprima24

ItalianAirForce : 6 anni fa, nei cieli di #AscoliPiceno a bordo di 2 #Tornado, Giuseppe, Paolo, Mariangela e Alessandro persero la vi… - SkySportMotoGP : Rivediamo l'incidente tra @JohannZarco1 e @FrankyMorbido12 e il rischio corso da @ValeYellow46 e da @mvkoficial12 c… - SkySportMotoGP : Incidente Zarco-Morbidelli: la moto del Morbido è passata tra le due @YamahaMotoGP! Il LIVE ?… - CCISS_Ministero : SS309 Romea tratto chiuso causa incidente tra SS309 Incrocio Portesine (Km 76,2) e Incrocio Chioggia (Km 86,1) dal… - CCISS_Ministero : A14 Ancona-Pescara code per 4 km causa incidente tra Svincolo Ancona Sud (Km 230,4) e A14 Svincolo Loreto-Porto R… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente tra Terribile incidente stradale tra Cerignola e Trinitapoli: ci sono tre feriti gravi FoggiaToday Incidenti mai avvenuti, scoperta frodi alle assicurazioni: sei denunciate a Genova

GENOVA - La polizia ha denunciato sei persone tra i 64 e i 44 anni per frode assicurativa. Il gruppo aveva messo in piedi un sistema per farsi risarcire incidenti mai avvenuti ai danni di ignari autom ...

Scontro in viale Miramare: grave 23enne di Trieste

L'incidente è avvenuto intorno alle 14 in viale Miramare. A scontrarsi una Skoda e una moto. Il giovane centauro è in serie condizioni TRIESTE Uno scontro tra una Skoda grigia con targa slovena e una ...

GENOVA - La polizia ha denunciato sei persone tra i 64 e i 44 anni per frode assicurativa. Il gruppo aveva messo in piedi un sistema per farsi risarcire incidenti mai avvenuti ai danni di ignari autom ...L'incidente è avvenuto intorno alle 14 in viale Miramare. A scontrarsi una Skoda e una moto. Il giovane centauro è in serie condizioni TRIESTE Uno scontro tra una Skoda grigia con targa slovena e una ...