Il Mali rischia adesso di sprofondare in una nuova guerra civile (Di venerdì 21 agosto 2020) Vedere militari che avanzano su Bamako e che prendono i centri del potere non è certo un’immagine rassicurante. Il colpo di Stato nel Mali è arrivato in un momento molto delicato sia per il Paese africano che per l’intera regione del Sahel. Dal 2012 il territorio Maliano è alle prese con una guerra civile latente, … InsideOver. Leggi su it.insideover

tvsvizzera : Il #golpe, che per certi versi rispecchia quello del 2012, rischia di aggravare le tensioni nel Paese già alle pres… -

Ultime Notizie dalla rete : Mali rischia Golpe in Mali, duro lavoro diplomatico per stabilizzare la regione Avanti! Malpensa, tamponi solo ai residenti in Lombardia. Scoppia la bufera e arriva il dietrofront

ROMA Lunghe code, assembramenti, disorganizzazione. Le immagini dell’aeroporto di Malpensa, il più importante del Nord Italia, dei passeggeri in arrivo dai Paesi a rischio incolonnati in attesa del ta ...

Il Ftse Mib vira al ribasso, male Saipem

I mercati europei salgono, seguendo l'esempio di quelli asiatici e di Wall Street con la speranza di un vaccino contro il Covid-19 prima di Natale. Pfizer e BioNTech hanno comunicato stanotte che prev ...

ROMA Lunghe code, assembramenti, disorganizzazione. Le immagini dell’aeroporto di Malpensa, il più importante del Nord Italia, dei passeggeri in arrivo dai Paesi a rischio incolonnati in attesa del ta ...I mercati europei salgono, seguendo l'esempio di quelli asiatici e di Wall Street con la speranza di un vaccino contro il Covid-19 prima di Natale. Pfizer e BioNTech hanno comunicato stanotte che prev ...