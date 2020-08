Ieri sì all’onorevole taglio, oggi no. La Casta rinnega se stessa e resiste. Più forte e trasversale il fronte del no al referendum. Non manca chi giurava di voler ridurre i parlamentari (Di sabato 22 agosto 2020) Man mano che i giorni passano tanto a destra quanto a sinistra le voci contrarie al taglio dei parlamentari sembra crescano. Per quanto siano sparute, ciò che sorprende è che siano assolutamente bipartisan: intorno al referendum – non è un mistero – Forza Italia è totalmente spaccata, a sinistra tanti partiti extraparlamentari hanno già dichiarato il loro voto contrario (gli ultimi a parlarne chiaramente sono state le Sardine). Senza dimenticare che, per quanto ad oggi siano silenti, una fetta di Pd e Italia Viva potrebbe alla fine schierarsi per il no al taglio. FALLIMENTI SU FALLIMENTI. Eppure tanti dubbi restano. A cominciare dal fatto che nei quattro passaggi parlamentari tanti onorevoli che oggi si ... Leggi su lanotiziagiornale

