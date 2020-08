Google Play Services per AR è ufficiale per 28 smartphone, fra cui Pixel 4a (Di venerdì 21 agosto 2020) Oggi Google ha aggiunto 28 smartphone all'elenco ufficiale dei dispositivi compatibili con Google Play Services per AR (ex ARCore). L'articolo Google Play Services per AR è ufficiale per 28 smartphone, fra cui Pixel 4a proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

MeglioCucina : Selezione ricette 'pomodori & insalata' by app megliocucina. ?????????? SCARICA la nuova l'APP Android: ??… - h4tesnak3u : RT @BTSItalia_twt: ??| [GOOGLE PLAY ITALIA] #3 Dynamite #4 Dynamite (Instrumental) Altro obiettivo raggiunto! ?? Contattateci se avete biso… - _ohmyjeon_ : RT @BTSItalia_twt: ??| [GOOGLE PLAY ITALIA] #3 Dynamite #4 Dynamite (Instrumental) Altro obiettivo raggiunto! ?? Contattateci se avete biso… - tinyeonjuniee : RT @BTSonFIMI: ??ARMY, mi sono accorta che su Amazon DYNAMITE risulta essere venduta da Amazon UK e non da Amazon Italia. Mentre attendo da… - MeglioCucina : Selezione ricette 'zenzero & bicarbonato' by app megliocucina. ?????????? SCARICA la nuova l'APP Android: ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Google Play Deepfake, compaiono le prime app su Google Play e sull’App Store Notizie scientifiche.it Google Play Film offre titoli in HDR10+ sugli Smart TV Samsung

Samsung ha annunciato un ulteriore rafforzamento del catalogo di contenuti in HDR10+ grazie alla collaborazione di Google. Si parla nello specifico di Google Play Film: il servizio streaming, come ann ...

Google aggiunge 28 dispositivi al supporto per la realtà aumentata

Al giorno d'oggi, non c'è bisogno di acquistare un telefono con hardware specializzato per goderti le applicazioni in realtà aumentata su Android. Gli smartphone moderni, anche quelli di fascia media, ...

Samsung ha annunciato un ulteriore rafforzamento del catalogo di contenuti in HDR10+ grazie alla collaborazione di Google. Si parla nello specifico di Google Play Film: il servizio streaming, come ann ...Al giorno d'oggi, non c'è bisogno di acquistare un telefono con hardware specializzato per goderti le applicazioni in realtà aumentata su Android. Gli smartphone moderni, anche quelli di fascia media, ...