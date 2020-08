Gb, debito pubblico da record: supera i 2mila miliardi (Di venerdì 21 agosto 2020) Il debito pubblico del Regno Unito ha superato per la prima volta i 2mila miliardi di sterline. L'aumento è attribuito al costo delle misure di sostegno economico dispiegate negli ultimi mesi di ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ettore_Rosato : Un gigantesco debito pubblico che dovrà essere ripagato dai nostri #giovani. Sussidi e cassa integrazione sono stru… - davidealgebris : Debito Pubblico tocca nuovo record a €2.531 Trillioni. In 6 mesi Italia ha perso €120 miliardi. Stranieri vendono.… - CarloStagnaro : Giovani e debito pubblico. La ricetta di Draghi è un'agenda per il futuro del paese (e del governo)… - ALisimberti : RT @fdragoni: „…l’Italia, secondo il noto studio di Reinhart e Rogoff, è uno dei paesi che mai incorsi in un default del debito pubblico in… - ALisimberti : RT @CCFCattaneo: 'Il debito pubblico, salvo decidere sciaguratamente di convertirlo in una moneta straniera (vedi l’euro), non andrebbe chi… -