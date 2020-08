"Epidemia e sbarchi clandestini". Salvini denuncia, governo a rischio sui migranti (Di venerdì 21 agosto 2020) "Denunceremo il governo attuale per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed Epidemia". Gli avvocati della Lega stanno studiando per avviare questa procedura: ad annunciarlo è Matteo Salvini rispondendo alle domande dei giornalisti sulla questione immigrazione, a margine di un comizio elettorale, a Marina di Pisa, per sostenere la candidatura alla presidenza della Regione Toscana di Susanna Ceccardi. "Io andrò a processo - ha aggiunto - per sequestro di persona per aver difeso i confini italiani, ma anche loro ci andranno perché favoriscono gli sbarchi di clandestini". Leggi su iltempo

