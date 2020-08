E-commerce, Amazon risponde per i danni causati dai prodotti venduti (Di venerdì 21 agosto 2020) Rivoluzionaria sentenza della Corte d’Appello della California sul caso di una batteria per laptop esplosa in faccia all’acquirente mesi dopo l’acquisto Leggi su ilsole24ore

Amazon responsabile per la difettosità (e per i danni) del prodotto venduto sul suo marketplace. Con una sentenza destinata a condizionare molte giurisdizioni, la Corte d’appello della California (Cal ...

