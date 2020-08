Bugiardo Bugiardo: Jim Carrey e la bugia che disse alla stampa sul film (Di venerdì 21 agosto 2020) A Jim Carrey era talmente piaciuto recitare la parte del bugiardo patologico nel film bugiardo bugiardo che decise di mentire anche ai giornalisti. Quando i giornalisti chiesero a Jim Carrey la trama del film bugiardo bugiardo l'attore americano rispose con una bugia, come il personaggio che interpretava nel film e raccontò la trama di Trappola in alto mare. Il protagonista di bugiardo bugiardo è Fletcher Reede, un ... Leggi su movieplayer

Si intitola Bugiardo bugiardo il film in programma in seconda serata, stasera in tv, 21 agosto, su Italia 1. E' una commedia del 1997 realizzata negli Stati Uniti per la regia di Tom Shadyac. Il prota ...