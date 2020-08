Zoomarine di Pomezia chiuso per 5 giorni. Il Comune: “Violate le norme anti-Covid” (Di giovedì 20 agosto 2020) Lo Zoomarine di Pomezia, in provincia di Roma, rimarrà chiuso per 5 giorni. Il motivo lo spiega direttamente il Comune con un post sul proprio profilo Facebook: “Emanata dal Comune di Pomezia l’ordinanza che dispone la chiusura per 5 giorni, dal 24 al 28 agosto, del parco divertimento Zoomarine per mancato rispetto delle norme anti-Covid”. Una decisione, quella del Municipio, che arriva il giorno dopo le immagini circolate sul web e relative a un evento all’arena del parco acquatico in cui gli spettatori erano tutti seduti in tribuna a distanza ravvicinata, senza alcuna protezione, in piena violazione delle norme anti-contagio in ... Leggi su ilfattoquotidiano

