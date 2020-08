Vergine (Di giovedì 20 agosto 2020) “La gioia è un mistero perché può avvenire ovunque, in qualsiasi momento, anche nelle circostanze meno promettenti ”, scrive il romanziere, poeta e teologo Frederick Buechner. Quello che non dice è che dobbiamo essere ricettivi e aperti... Leggi Leggi su internazionale

UffiziGalleries : #AndreadelSarto studiò la figura della Vergine (Assunta Panciatichi) utilizzando un giovane garzone di bottega. Il… - SkyArte : Era il 15 Agosto del 1483 quando la Cappella Sistina fu consacrata alla Vergine Assunta in Cielo. Con una cerimonia… - Antonio_Tajani : Cari amici, ricordiamo le radici cristiane di questo giorno di festa. Oggi si celebra la solennità dell’Assunzione… - carmen_distaso : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, giovedì 20 agosto, con la Luna nel segno della Vergine. Buona lettura, buon like, buon retweet,… - GattoZampone : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, giovedì 20 agosto, con la Luna nel segno della Vergine. Buona lettura, buon like, buon retweet,… -