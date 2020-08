Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, il narrative designer è stato licenziato (Di giovedì 20 agosto 2020) Brian Mitsoda, il narrative designer di Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, è stato improvvisamente licenziato assieme al creative director Ka’ai Cluney La serie di Vampire: The Masquerade è davvero molto apprezzata e tantissimi fan non vedono l’ora di provare il nuovo capitolo attualmente in sviluppo. Sfortunatamente però i giocatori saranno costretti ad aspettare ancora un po’, visto l’improvviso rinvio del gioco al prossimo anno. Dopo il rinvio Hardsuit Labs e Paradox Interactive hanno deciso di eliminare alcuni membri del team di sviluppo, incluse due figure molto importanti. Brian Mitsoda, il narrative designer di Vampire: The ... Leggi su tuttotek

storyofanother_ : Io ho pensato a Twilight e The Vampire Diaries - petrovasfiree : @gabrj3le io una su harry potter e l’altra the vampire diaries, le rifarei anche adesso! - tuttoteKit : Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, il narrative designer è stato licenziato #HardsuitLabs #ParadoxInteractive… - phoebeblakes : mi mancano 8 episodi e finisco the vampire diaries per sempre - SteelRevel : RT @Multiplayerit: Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, scrittore e creative director licenziati -