Un No per custodire la Carta del 1948 (Di giovedì 20 agosto 2020) Il 20 settembre voterò NO nel referendum sul taglio dei parlamentari per gli stessi motivi per i quali ho votato allo stesso modo il 4 dicembre 2016 e in tutte le precedenti consultazioni confermative delle (contro)riforme costituzionali, perché non ne condividevo (e continuo a non condividere, pur notando le differenze) lo spirito, i contenuti, la forma.Non mi imbarazzano per niente gli argomenti di quanti invitano a votare SÌ “per non lasciare ai populisti una riforma giusta” oppure a prendere atto che, nell’impraticabilità di una revisione organica, tanto vale accontentarsi di una riforma “a pezzi”. Per quanto mi riguarda, esiste un’alternativa: quella di custodire il testo del 1948.Gli ordinamenti costituzionali, prima ancora che per affermare dei particolari valori e principi, nascono ... Leggi su huffingtonpost

Bron_ElGram : Un No per custodire la Carta del 1948 (di G. Cazzola) - Rada00563645 : RT @aforitmi: @DANTARESFOREVER Sì un onore e una responsabilità per una bellezza della natura da custodire. Grazie a te. ?? - gpraveggi : @BeppeGiulietti @Artventuno @nelloscavo @andreapurgatori @paoloborrometi @FedeAngeli @PBerizzi @vditrapani… - BioEmozione : Finalmente sono stato utile per qualcuno, che sensazione fantastica. Stamattina mi ha dato un passaggio un signore… - t_i_k_o_ : 'Perdiamo per strada ogni giorno memoria del presente che è già passato. Dovremmo salvare, custodire copie di riser… -

Ultime Notizie dalla rete : per custodire Come scegliere tavolini e comodini per la casa elledecor.com Un No per custodire la Carta del 1948

Per quanto mi riguarda, esiste un’alternativa: quella di custodire il testo del 1948. Gli ordinamenti costituzionali, prima ancora che per affermare dei particolari valori e principi, nascono contro ...

A Torvaianica stanno per schiudersi le uova di tartaruga Caretta caretta: l'evento sarà trasmesso in diretta

E' tempo di nuova vita, di nuove tartarughe. A Torvaianica, nel litorale laziale, si stanno per schiudere le uova di tartaruga Caretta caretta custodite e depositate nel mese di giugno. La notizia è s ...

Per quanto mi riguarda, esiste un’alternativa: quella di custodire il testo del 1948. Gli ordinamenti costituzionali, prima ancora che per affermare dei particolari valori e principi, nascono contro ...E' tempo di nuova vita, di nuove tartarughe. A Torvaianica, nel litorale laziale, si stanno per schiudere le uova di tartaruga Caretta caretta custodite e depositate nel mese di giugno. La notizia è s ...