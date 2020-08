Torino, due calciatori positivi al Covid-19: il comunicato (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Torino ha comunicato che due calciatori granata sono stati trovati positivi al Covid-19 Il Coronavirus colpisce anche in casa Torino. Tramite un comunicato ufficiale, infatti, il club granata ha annunciato di aver rilevato due calciatori positivi al Covid-19. «Il Torino Football Club comunica che due calciatori sono risultati positivi ai test per la rilevazione del Covid 19, svolti prima della ripresa della preparazione. Il club ha immediatamente informato le autorità competenti ed i due calciatori, attualmente asintomatici, sono in isolamento come da protocollo. In via precauzionale sono in atto ulteriori ... Leggi su calcionews24

emergenzavvf : Salvataggio ieri all'imbrunire da parte del reparto volo dei #vigilidelfuoco di #Torino: soccorsi con l'elicottero… - SkyTG24 : #Torino, nascondevano droga nella mascherina anti covid: arrestati due pusher - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Due casi di #Covid_19 al Torino ?? - bellacafo21 : Due calciatori del torino positivi - supercicciolo : RT @sportface2016: +++#Torino: due calciatori sono risultati positivi ai test per la rilevazione del #covid19, svolti prima della ripresa d… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino due Torino, due calciatori positivi al Covid 19 Toro.it Torino, due positivi al Covid-19: accertamenti su altri tre giocatori

La preparazione estiva del Torino inizia con un ostacolo. Due giocatori sono risultati positivi ai test per la rilevazione del Covid 19. I tamponi erano stati effettuati prima della ripresa degli alle ...

UFFICIALE - Ancora Covid-19 in Serie A: il Torino comunica due positivi asintomatici

Dopo la positività di Andrea Petagna, comunicata oggi dal Napoli, arriva un altro comunicato - stavolta del Torino - in cui vengono resi noti i risultati positivi ai test per la rilevazione del Covid ...

La preparazione estiva del Torino inizia con un ostacolo. Due giocatori sono risultati positivi ai test per la rilevazione del Covid 19. I tamponi erano stati effettuati prima della ripresa degli alle ...Dopo la positività di Andrea Petagna, comunicata oggi dal Napoli, arriva un altro comunicato - stavolta del Torino - in cui vengono resi noti i risultati positivi ai test per la rilevazione del Covid ...