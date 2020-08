The Crown 4 ha una data ufficiale: Gillian Anderson ed Emma Corrin protagoniste nel nuovo trailer (Di giovedì 20 agosto 2020) Finalmente The Crown 4 ha una data ufficiale e dopo il rilascio del nuovo trailer, i fan potranno iniziare il loro personale conto alla rovescia. La Monarchia non va mai in vacanza e proprio in questi giorni di ferie, eccoli "posare" per un lungo video promo che lancia i nuovi episodi che saranno disponibili sulla piattaforma streaming non prima di novembre. Sui profili social ufficiali Netflix si legge: "La monarchia è troppo importante perché le si possa concedere di fallire.” Gillian Anderson ed Emma Corrin sono le new entry della stagione 4 di The Crown, in arrivo il 15 novembre". Proprio domenica 15 novembre il nuovo capitolo della serie prenderà vita su Netflix ... Leggi su optimagazine

NetflixIT : “La monarchia è troppo importante perché le si possa concedere di fallire.” Gillian Anderson ed Emma Corrin sono le… - NetflixIT : Il volto di Diana nelle ultime due stagioni di The Crown: - pelias01 : RT @perchetendenza: 'Gillian Anderson': Perché interpreterà Margaret Thatcher nella quarta stagione di The Crown, disponibile dal 15 novemb… - schermonero : #RT @NetflixIT: “La monarchia è troppo importante perché le si possa concedere di fallire.” Gillian Anderson ed Emm… - nevmeton : Ok devo assolutamente iniziare The Crown. -