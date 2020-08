Telese, Carmine Covelli: Sarò in campo a sostegno di Nicola Di Santo (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (BN) – Colpo di scena nello scacchiere politico telesino a poche ore dalla presentazione delle liste in vista delle prossime elezioni amministrative. Carmine Covelli sosterrà la lista “Telese Città”, guidata da Nicola Di Santo. Di seguito le motivazioni di Carmine Covelli: “I dieci anni dell’amministrazione Carofano mi hanno visto parte, con entusiasmo e convinzione, di un’esperienza politica che ha permesso il risanamento e la crescita della nostra Città. Nell’ultimo consiglio comunale al quale ho partecipato, ho convintamente votato a favore sia dell’approvazione del bilancio consuntivo che della variante urbanistica per la realizzazione del ... Leggi su anteprima24

