Scuola, Boccia su La7: “Tamponi immediati sia in via preventiva sia in caso di contagi. Non ci sono alternative, garantiremo risorse a Regioni” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Ho sentito di tutto sulla Scuola e la ministra Azzolina non ha bisogno della mia difesa d’ufficio. Noi ai ragazzi e ai genitori dobbiamo dire che ci sarà un intervento con tamponi e test molecolari immediati sia in via preventiva che successiva, se dovessero esserci contagi, esattamente come accade negli ospedali e negli altri luoghi di lavoro. Non abbiamo alternative“. sono le parole del ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, ospite di “In onda” (La7). E aggiunge: “Evitiamo che il dibattito estivo di questi giorni si trasformi in un messaggio del tipo: ‘Queste sono le regole e non c’è più discussione’. L’obiettivo del governo è garantire sicurezza. E ... Leggi su ilfattoquotidiano

