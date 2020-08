Rimini, cameriere serve famiglia africana e dice “Scusa Benito” (Di giovedì 20 agosto 2020) Un cameriere serve una famiglia di Imola di origine africana, poi si rivolge ad una immagine del duce e dice "scusa Benito". L'episodio razzista è stato denunciato su Facebook dalle vittime della vicenda che avevano prenotato un tavolo in un ristorante di Rimini per il compleanno di una bambina. "Arriviamo in questo locale - racconta Adjisam Mbengue - ci mettiamo seduti. Arriva il cameriere, un signore di mezza età, prende le ordinazioni prima a coppie italiane poi a noi. Dopo averle prese si è girato verso un quadro con Mussolini, con tanto di braccio teso, e ha detto testuali parole 'Scusa Benito'. Ha chiesto scusa per il fatto che eravamo persone nere e lui era lì a servirci".Scattano le proteste. "Avete trovato persone pacate, alla ... Leggi su ilfogliettone

fanpage : Immagini destinate a far molto discutere. Il video dell'accaduto #20agosto - MediasetTgcom24 : Rimini, un cameriere chiede 'scusa Benito' perché sta servendo clienti neri | La titolare della pizzeria: 'Un equiv… - giornalettismo : La titolare del ristorante di #Rimini spiega: 'Non era un quadro di #Mussolini, ma una cassetta di vini da Predappi… - giorgiaa26 : RT @anamoRacsecnarF: Un cameriere dopo aver servito una famiglia di colore va davanti ad un quadro di #Mussolinimerda e chiede scusa con il… - Lingo1978 : RT @La_manina__: Rimini, cameriere prende le ordinazioni da una famiglia di colore e poi si scusa con la foto di Mussolini appesa al muro.… -