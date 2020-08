PS5 uscirà quest'anno e avrà una 'la migliore lineup di sempre', parola di Sony (Di giovedì 20 agosto 2020) Dopo la pubblicazione del primo spot pubblicitario per PlayStation 5 con alcuni dei dettagli riguardanti il ​​nuovo controller DualSense da parte di alcuni sviluppatori, Sony ora si dice fiduciosa di avere "la migliore lineup" che si sia mai vista prima del lancio entro la fine dell'anno.questo almeno secondo il vicepresidente senior di Sony Interactive Entertainment e capo del marketing Eric Lempel, che ha recentemente rivelato alcuni dettagli in un'intervista. Il lancio di una nuova generazione di console durante una pandemia ha presentato sfide a tutti, ma Lempel afferma che la società sta seguendo comunque la sua tabella di marcia."È una sfida enorme su tutti i fronti", ha detto Lempel. "Non solo per le parti dell'organizzazione che sovrintendo, ma per ... Leggi su eurogamer

