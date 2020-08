Petagna tranquillizza i tifosi: “Sto bene e sono completamente asintomatico” (Di giovedì 20 agosto 2020) Dopo la notizia della positivià da COVID-19 riscontrata in Andrea Petagna, fresco attaccante del Napoli, lo stesso ha voluto rassicurare tutti tramite il suo profilo Instagram in una stories: “Grazie a tutti per i messaggi. Sto bene e sono completamente asintomatico. Ho fatto il tampone perché una persona a me vicina era risultata positiva nelle scorse ore. sono a casa isolato in attesa che tutto passi. Ci tenevo a tranquillizzare tutte le persone che mi hanno scritto. Grazie ancora”. Foto: Instagram Petagna L'articolo Petagna tranquillizza i tifosi: “Sto bene e sono completamente asintomatico” proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

