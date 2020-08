Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose (Di giovedì 20 agosto 2020) Il testo dell'art. 404 c.p.Bene giuridico tutelato dall'art. 404 c.p.La condotta sanzionata dall'art. 404 c.p.La pena Elemento soggettivoIl testo dell'art. 404 c.p.Torna su Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o... Leggi su studiocataldi

