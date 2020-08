“Mio nonno è stato lì”. Parenzo interrompe la diretta: una cosa da dire a Salvini (Di venerdì 21 agosto 2020) Non solo Lucia Azzolina, anche David Parenzo è intervenuto durante In Onda su La7 per replicare a Matteo Salvini, che in una chiacchierata con i suoi elettori ha incautamente paragonato la scuola ai lager. “Questi tarati vogliono trasformare le scuole in dei lager con i banchi a rotelle, le mascherine e il plexiglas. Roba da non credere”, aveva dichiarato il segretario della Lega a Sarzana, in provincia di La Spezia. Il conduttore di In Onda si è concesso sessanta secondi di sfogo: “È una vergogna, mio nonno è stato in un campo di concentramento. Sentire la parola lager accostata alla scuola italiana è una vergogna. Si può criticare e pensare tutto il peggio possibile, ma la parola lager non è tanto un insulto ai deportati quanto a quelli che lavorano in ... Leggi su liberoquotidiano

