Meteo: in arrivo il caldo africano con picchi di 40 gradi (Di giovedì 20 agosto 2020) L'afa prevista fino a martedì. Da sabato perturbazioni sulle Alpi. Coldiretti: allarme siccità e incendi con -30% di piogge Leggi su repubblica

DPCgov : ?? #allertaARANCIONE oggi e domani, #16agosto, in Lombardia. ?? #allertaGIALLA, lunedì #17agosto, in 6 regioni. ? In… - cronaca_news : Meteo: in arrivo il caldo africano con picchi di 40 gradi - ilgiornalelocal : #Meteo #Campania In arrivo ondate di calore: temperature bollenti - TommasoParisi15 : Ondata di caldo in arrivo - occhio_notizie : Meteo, ondata di caldo in arrivo: temperature fino a 40° -