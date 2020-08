M5s-Pd, Ricci, palla ai 5 stelle, problema non è solo nostro (Di giovedì 20 agosto 2020) ANCONA, 20 AGO - "La palla adesso è al M5s e devo dire c'è anche un po' di stanchezza da parte nostra perché non è possibile che l'unità della coalizione, la tenuta del governo, la vittoria delle ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

(ANSA) - ANCONA, 20 AGO - "La palla adesso è al M5s e devo dire c'è anche un po' di stanchezza da parte nostra perché non è possibile che l'unità della coalizione, la tenuta del governo, la vittoria d ...

Ecco la prova che Pd e M5s non vogliono il voto. Ricciardi: "Con più contagi elezioni a rischio"

Il Tempo aveva lanciato l'allarme già da giorni. Non era difficile capire cosa stesse meditando il governo: ovvero approfittare dell'aumento dei contagi per rinviare le elezioni regionali del 20 e 21 ...

